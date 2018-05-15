10 самых высокооплачиваемых профессий в Испании

Портал о трудоустройстве Infojobs представил данные о том, какие специалисты в Испании зарабатывают больше 50 тысяч евро в год и какой в стране конкурс на самые привлекательные должности.

Самыми высокооплачиваемыми специалистами в Испании оказались ортодонты и имплантологи. Их средняя годовая заработная плата в 2017 году достигла 70 718 евро, что на 9% выше, чем годом ранее. При этом отмечается, что в прошлом году получить такую работу стало сложнее: конкурс увеличился с 9 до 11 человек на место.

В тройку самых высокооплачиваемых профессионалов также вошли менеджеры проектов в сфере инжиниринга со средней зарплатой в 63 680 евро в год и в сфере IT – 50 113 евро в год.

За ними на четвёртом месте расположились директора компаний, которым в прошлом году в среднем предлагали зарплату в 49 727 евро в год до вычета налогов, на 11% больше по сравнению с предыдущими показателями. При этом число претендентов на должность руководителя компании сократилось до 49 человек на место.

В прошлом году значительно выросла средняя зарплата агентов по недвижимости. На фоне восстановления рынка недвижимости после кризиса эта профессия оказалась на пятом месте по уровню оплаты с 48 413 евро в год. К тому же, число вакансий в этой профессиональной области увеличилось в 2017 году в полтора раза: с 18 тысяч до 27 тысяч, в то время как конкурс сократился с 24 до 17 человек на место.

Стоматологи получают меньше своих коллег-ортодонтов, лидирующих в рейтинге, но также входят в топ-10 и занимают шестую строчку, зарабатывая в среднем 46 979 евро в год. Конкурс на место составляет 11 человек.

Седьмое место со средней зарплатой в 45 077 евро в год занимают финансовые директора. Среди них конкуренция остаётся очень высокой: 270 человек на место.

Десятку самых высокооплачиваемых специалистов завершают архитекторы программного обеспечения (44 486 евро в год), директора по продажам (44 038 евро в год) и SAP-консультанты (40 594 евро в год).

Лишь в 3% вакансий, размещённых на портале Infojobs в прошлом году, работодатели предлагали зарплату, превышающую 50 тысяч евро в год, в то время как в 2016 году этот показатель составлял 4%. Зарплаты в диапазоне от 42 до 50 тысяч евро составили 8% от общего числа предложений на портале. 40% вакансий на Infojobs относятся к средней категории с зарплатой от 24 до 36 евро. С другой стороны, в исследовании отмечается, что нижняя планка предлагаемой зарплаты выросла до 12 тысяч евро в год.

В целом, в 2017 году средняя заработная плата в Испании выросла на 0,7% и составила 23 331 евро в год.

На проблему уровня зарплат и их роста в Испании указывают, в том числе, международные организации, включая Европейский центральный банк и Международный валютный фонд, которые считают этот элемент необходимым для укрепления экономики.