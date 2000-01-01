5 июня
13:41Недвижимость
Агентство недвижимости Servihabitat представило регулярный доклад о рынке аренды жилья в Испании, который показал, что рентабельность арендного жилья в среднем по стране составляет 5,7%.
4 июня
14:36Недвижимость
Средняя цена на жильё на испанском побережье в первом квартале 2018 года составила 222 584 евро, что на 3,2% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
3 июня
12:00Бизнес
В испанских сельских гостиницах появилась новая форма оплаты с помощью электронной валюты.
31 мая
18:52Бизнес
Несмотря на восстановление после кризиса, статистические показатели зарплаты в Испании не только не выросли, но и продемонстрировали снижение.
13:43Общество
Компания Coca-Cola запускает этим летом проект по очистке побережья и морского дна.
30 мая
13:21Бизнес
Банк Испании пришёл к заключению, что кризис привёл к значительному увеличению неравенства по уровню доходов и богатству среди разных слоёв населения страны.
29 мая
19:52Бизнес
Средняя цена за литр бензина и дизеля в Испании вновь выросла, продолжив тенденцию к росту, которая наблюдается на протяжении 8 недель.
28 мая
19:32Бизнес
Средний размер заработной платы в Испании составляет 1638 евро, в то время как этот показатель по 28 странам Европейского союза установился на уровне 2000 евро.
25 мая
10:26Бизнес
Испания опустилась на две строчки в рейтинге самых конкурентоспособных стран мира, и заняла 36 место.
24 мая
13:15Недвижимость
Банк Cajamar запустил акцию по снижению цен на жильё, присоединившись к летним кампаниям скидок, которые уже проводят Ibercaja и Bankia.