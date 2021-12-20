Запущен первый высокоскоростной поезд из Мадрида в Галисию

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Король Испании Фелипе и председатель правительства Педро Санчес торжественно открыли в понедельник новый высокоскоростной железнодорожный маршрут. Впервые поезда AVE свяжут Мадрид с Оуренсе (Галисия).
Строительство этой линии началось 16 лет назад и потребовало инвестиций в размере 9 млрд евро. Только на последнем участке — между Педральба-де-ла-Прадерия и Оуренсе — пришлось строить 30 туннелей.
Поезд отправляется со столичной станции Чамартин. Путь из Мадрида в Оуренсе занимает 2 часа 45 минут и предполагает две остановки — в Саморе и А-Гудинье. До этого дорога занимала 4 часа 20 минут. Добраться до других городов Галисии теперь тоже можно быстрее: до Сантьяго-де-Компостела за 3 часа 20 минут, а до Коруньи за 3 часа 51 минуту.