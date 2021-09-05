Замок Лоарре признан самым красивым в Испании

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В Испании выбрали самый красивый замок. Им стал замок Лоарре в Арагоне, расположенный недалеко от границы с Францией. Ближайший крупный город — Уэска.
За Лоарре проголосовало большинство подписчиков Instagram-аккаунта Lonely Planet Spain. В финале на звание лучшего также претендовал Алькасар Сеговии. Вот как описали Лоарре организаторы голосования: «Подобно орлиному гнезду на вершине скалы возвышается над равниной Ла-Хойя-де-Уэска этот впечатляющий средневековый замок XI века, который считается одним из самых красивых в мире. Он окружен высокой стеной, защищенной полуцилиндрическими башнями. Когда-то в замке жили солдаты, дворяне и каноники, которые служили мессы в церкви Сан-Педро, жемчужине романской архитектуры. Несмотря на то, что замку почти десять веков, он отлично сохранился, поэтому он часто мелькает в кинофильмах. Например, здесь снималось «Царство Небесное» Ридли Скотта».
Замок Лоарре считается самым древним испанским оборонительным сооружением из сохранившихся. Его построили в 1020-х годах на месте древнеримской крепости.