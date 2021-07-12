В трёх испанских провинциях объявлен «красный» уровень тревоги из-за жары

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В испанских провинциях Аликанте, Валенсия и Мурсия объявлен «красный» уровень метеорологической тревоги из-за сильной жары.
Как сообщает метеоагентство AEMET, 12 июля будет очень жарко на большей части территории страны, но особенно на Канарах и побережье Средиземного моря. Здесь столбики термометров поднимутся выше 40 градусов. А в Валенсии, Аликанте и Мурсии — до 44.
В Малаге воздух прогреется до 37 градусов. На Балеарских островах — до 36.
В Альмерии, Малаге, на Ибице, Майорке и Форментере объявлен «оранжевый» уровень тревоги. На Менорке и в Альбасете — «жёлтый».