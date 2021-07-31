В Испанию идёт похолодание

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Дожди и резкое понижение температур ожидает половину Испании в субботу, предупреждает государственное метеорологическое агентство Aemet.
Холодные воздушные массы накроют в субботу Арагон, Балеарские острова, Кастилию-и-Леон, Кастилию-Ла-Манчу, Каталонию, Мадрид и Валенсию. Местами ожидаются проливные дожди, шторм, резкие порывы ветра и высокие волны.
Резкое изменение погоды почти не коснётся юго-восточного побережья Средиземного моря, Балеарских и Канарских островов.