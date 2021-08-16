В Испании установлен температурный рекорд — 47,2 градуса

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Новый метеорологический рекорд зафиксирован в Андалусии. В субботу температура воздуха там превысила 47 градусов.
Как сообщает Государственное метеорологическое агентство Aemet, в муниципалитете Монторо столбик термометра показал 47,2 градуса.
Предыдущий рекорд был зарегистрирован в июле 2017 года тоже в Андалусии — в Кордове. Тогда воздух прогрелся до 46,9 градуса.
В последние дни Испанию накрыла аномальная жара. В минувшие выходные в ряде регионов Испании из-за жары была объявлена метеорологическая угроза.