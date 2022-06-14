В Испании установилась рекордная жара

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В Испанию пришла рекордная за последние 40 лет июньская жара. Синоптики предупреждают, что такая погода продержится ещё как минимум до конца недели.
В Мадриде воздух прогрелся до плюс 38 градусов. В Кордове и Эстремадуре — до 42. В Севилье из-за плохого самочувствия лошадей приостановили катание туристов в конных экипажах. В магазинах фиксируется ажиотажный спрос на кондиционеры.
Это первая волна летней жары. В последний раз она был столь интенсивной только в 1981 году.