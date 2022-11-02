В Испании отменили 54 рейса из-за забастовки бортпроводников Vueling

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Авиакомпания Vueling отменила 54 запланированных на вторник рейса из-за забастовки бортпроводников в Испании.
Бортпроводники собираются бастовать по понедельникам, пятницам и воскресеньям до 31 января будущего года, а также 1 ноября, 6, 8, 24 и 31 декабря и 5 января. Таким образом, забастовки совпадают с длинными выходными в Испании по случаю различных праздников и рождества. По оценкам властей, за это время акции могут нарушить планы до 3,2 млн пассажиров.
Профсоюз Stavla, который является организатором забастовок, требует повышения заработной платы бортпроводников Vueling на 13,4% в текущем году. Руководство компании считает данное требование невыполнимым.