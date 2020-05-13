В Европе разработали руководство для возобновления туризма

Европейская комиссия разработала руководство, позволяющее возобновить туризм, чтобы люди в ближайшие месяцы могли останавливаться в отелях, питаться в ресторанах и посещать пляжи, не подвергая себя риску, несмотря на пандемию коронавируса.
Согласно документам, с которыми Reuters ознакомился в среду, Еврокомиссия также хочет, чтобы правительства ЕС учитывали личные соображения и разрешили людям посещать родственников и близких, которые живут в разных странах Евросоюза.
Как ранее сообщала noticia.ru, Еврокомиссия считает необходимым держать внешние границы Евросоюза закрытыми до 15 июня.
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