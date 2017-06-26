Uber ввел групповые тарифы по случаю гей-парада в Мадриде

Как сообщают информационные агентства Испании, до 2 июля столичные пассажиры смогут заказать микроавтобус, рассчитанный на 6-8 человек, по единому тарифу в размере 19 евро. Он распространяется на все маршруты с точками отправления и прибытия в пределах кольцевой дороги M-30. Кроме того, за 45 евро клиенты смогут заказать поездку из любой точки внутри вышеупомянутого кольца в аэропорт или в обратном направлении. Благодаря функции разделения стоимости между пассажирами в приложении Uber поездка обойдется каждому из них в среднем в 3,5 евро.

В рамках особого плана мобильности, разработанного Uber по случаю World Pride, в городе будет обозначен ряд рекомендованных мест встречи, которые позволят сократить время ожидания и избежать попаданий в самые загруженные зоны. Начиная с понедельника в Мадриде будут раздавать информационные карты с указанием районов, где будет ограничено движение транспорта, а также вышеупомянутых точек посадки.

По словам генерального директора Uber в Южной Европе Карлеса Льорета, "вопрос передвижений во время масштабных мероприятий всегда встает особенно остро". "Команда Uber в Испании провела интенсивную работу, чтобы обеспечить высокое качество услуг более чем 3 миллионам гостей, которых в эти дни ждут в Мадриде. Мы надеемся, что сервис UberVAN и обозначение рекомендованных точек посадки поспособствуют успешному проведению World Pride Madrid 2017", - заключил Льорет.