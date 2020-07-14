Туроператоры о ситуации в отрасли: «Максимальная неопределённость»

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе описала ситуацию в отрасли.
«Туристический сезон 2020 года крайне сложный. Максимальная неопределенность - это, с чем сталкиваются как туроператоры, так и потребители», - заявила она на брифинге в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей».
Майя Ломидзе сообщила, что к 15 июля должен появиться список первых стран, с которых начнется открытие границ и авиасообщения, но предупредила, что до первых полетов за границу еще далеко. «В течение ближайших двух дней должно быть принято решения о списке стран, с которыми мы, возможно, начнем открывать авиасообщение. Он должен быть сформирован Министерством транспорта на основе тех рекомендаций, который выдал Роспотребнадзор. Сразу понятно, что это не означает, что 16 июля туда полетят рейсы. Будет оцениваться ситуация, условия взаимности, и постепенно, поэтапно начнется открытие международного сообщения», - заявила она.
Пандемия коронавирусной инфекции нанесла серьезный ущерб туризму во всем мире. Росавиация уже продлила запрет на международные авиаперелеты и въезд в Россию иностранных граждан до 1 августа.
Из-за COVID-19 и карантина многие соотечественники застряли за границей. Чтобы вернуть их домой были организованы специальные вывозные авиарейсы. Тысячи людей потеряли деньги из-за отмены рейсов в связи с коронавирусом. Вернуть деньги за билеты проблематично. Например, в России авиакомпаниям разрешили выдавать ваучеры вместо наличных. Но в некоторых случаях удаётся добиться компенсации.Темы: Туризм