Скандальное видео из самолёта «Тенерифе-Валенсия» оказалось фейком

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В последние дни в социальных сетях активно обсуждали видео, снятое в салоне самолёта. При этом запись была размещена с подписью «4-часовое путешествие с Тенерифе в Манисес (Валенсия — Прим. ред.)».
Автор видео прохаживается между рядами сидений, заглядывает в туалет и везде находит мусор: брошенные прямо на пол салфетки и лужи.
Журналисты информагентства EFE внимательно изучили видеоролик и выяснили, что это старая запись, сделанная ещё в 2016 году. А главное, она не имеет никакого отношения к Испании. Видео записано в лайнере авиакомпании Saudi Arabian Airlines, совершавшем перелёт из Джидды в Аддис-Абебу.