Синоптики: в ближайшие дни Испанию ждут климатические потрясения

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Погода в ближайшие несколько дней будет крайне нестабильной в Испании, предупредили в Государственном метеорологическом агентстве Aemet.
По прогнозам синоптиков, сначала на большей территории страны станет по-летнему жарко. Так, в Сарагосе, Бильбао, Мурсии, Кордове, Севилье, Гранаде и некоторых других районах столбики термометров преодолеют отметку в 30 градусов.
Но уже на выходных ситуация резко изменится во многих регионах. Похолодает до 15 градусов, пройдут проливные дожди. «Суббота начнется с температурами, более типичными для начала лета в целом, а понедельник — с характерными для конца зимы», - сказал Рубен дель Кампо, представитель Aemet.