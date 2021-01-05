Севилья уже отменяет весенние праздники из-за пандемии

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Севилья второй год подряд не будет устраивать традиционные праздничные мероприятия на Страстной неделе.
В 2021 году религиозных процессий опять не будет, сообщил архиепископ севильский Хуан Хосе Асенхо. «К сожалению, это невозможно из-за высокого уровня заболеваемости и учитывая прогнозы распространения», - объяснил он. В последний раз подобная ситуация, когда два года подряд отменялись праздники по случаю Страстной недели, наблюдалась в 1932 и 1933 годах.
Кроме того, в наступившем году опять не будет знаменитой Севильской ярмарки, которая ежегодно проводится весной и привлекает огромное число туристов.