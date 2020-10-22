Россиянам предложили замену новогодним турам в Европу

В зимнем сезоне 2020-2021 одной из доступных альтернатив горнолыжному отдыху в Европе может стать Турция. В пользу направления – развитая инфраструктура курортов, высокий уровень сервис и привлекательные цены на туры.

Как сообщает АТОР, ведущие туроператоры определись с планами по горнолыжной Турции. Так, в зимнем сезоне туроператор снова ставит чартеры в Кайсери и Эрзурум туроператор Coral Travel. Стоимость туров Coral Travel на горнолыжные курорты Турции на Новый год стартует от 28 099 р. за человека при двухместном размещении. В стоимость включено: перелет, проживание, питание-завтраки, мед. страховка. Прямые рейсы на горнолыжные курорты Турции в сезоне Зима 2020-2021 заявил и туроператор PEGAS Touristik. Стоимость туров на новогодний период на курорт Паландокен – от 176 тыс.р. на двоих (7 ночей, отель 4*, завтраки). Тур с размещением в Кайсери (центр города, отель 3*, завтраки) обойдется у этого оператора от 114 411 р. на двоих. Стоимость туров на Новый год в Улудаг (6 ночей) – от 148 тыс. р. на двоих, в Карталкая – от 227 тыс. р. на двоих. Города вылетов прямых рейсов в Стамбул: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань.

Отправиться на горнолыжный отдых в Турцию можно будет и на регулярном рейсе. Например, пакетные туры на горнолыжные курорты через Стамбул на базе регулярной перевозки предложит «Русский Экспресс». Туроператор выставит продукт в продажу, как только появятся цены на отели. По прогнозам, это произойдет в ноябре.