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          Новости Испании » Новости » Туризм » Прогноз: более 1,7 млн российских туристов лишатся отдыха и денег

          Прогноз: более 1,7 млн российских туристов лишатся отдыха и денег

          11:38 17.05.2020

          Если будет принят новый законопроект о «туристических ваучерах», без отдыха и денег могут остаться не меньше 1,7 млн российских туристов.

          В новом проекте текста документа из списка компаний, на которые распространяется право выдавать ваучеры, исключены все туроператоры по выездному туризму, отмечает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

          Кто стал инициатором радикального изменения текста уже прошедшее первое чтение законопроекта – пока неизвестно, однако в новом тексте проекта закона (есть в распоряжении редакции), вносимого правительством в Госдуму ко второму чтению, радикально меняются условия выдачи туроператорами «ваучеров» на равноценный турпродукт.

          Согласно новому тексту, правительство может издать постановление, временно прекращающее обязанность по возврату денежных средств и предоставлении «обязательств» (ваучеров) на равнозначный турпродукт в течение установленного правительством срока только в отношении туроператоров «в сфере внутреннего туризма и (или)  осуществляющего деятельность в сфере въездного и (или) внутреннего туризма и одновременно деятельность по осуществлению перевозок внутренним водным и (или) морским транспортом».

          Таким образом, «ваучеры» на равнозначный тур из-за пандемии смогут выдавать только туроператоры, продающие туры по России, в том числе речные круизные туроператоры. При этом, возможно, – и не все из них. В новом варианте законопроекта предусмотрен еще и некий «перечень туроператоров», на которых распространяется решение правительства. Такой перечень, согласно новому варианту документа, должен быть опубликован на сайте Ростуризма.

          При этом в тексте нового варианта законопроекта содержится еще одно странное, по сути,противоречащее всему изложенному, требование.

          Так, «туроператор, включенный в перечень, обязан до истечения срока действия обязательства возвратить туристу и (или) иному заказчику туристского продукта уплаченные ими за туристский продукт денежные суммы в случае невозможности совершения туристом поездки по независящим от него обстоятельствам (болезнь туриста, отказ в выдаче визы и другие обстоятельства) в течение 90 рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования.»

          Таким образом, сами ваучеры теряют смысл – формулировка по «независящим от туриста обстоятельствам»  делает обязательными для туроператоров (пусть и по внутреннему и въездному туризму) именно денежные возвраты.  

          «Новый текст законопроекта вызывает недоумение. В Государственной Думе в ходе первого  чтения не было вопросов к «туристической части» законопроекта. Кому и почему вдруг понадобилось вносить в него поправки, радикально меняющие смысл и сам объем поддержки туротрасли – непонятно», - подчеркивают в Правовой службе АТОР. Более того, во время первого чтения представитель фракции "Единая Россия" не только дал положительное заключение "туристической части" законопроекта, но и отметил, что авторам этого проекта удалось наконец-то найти баланс между интересами потребителей и туроператорских компаний. 

          «Возможное исключение туроператоров по выездному туризму из числа компаний, которым разрешена выдача туристу «обязательства» (ваучера) по предоставлению равноценного турпродукта ставит под угрозу весь сегмент организованного туризма в России. Учитывая объем перенесенных зарубежных туров, крупнейшие игроки рынка выездного туризма будут принуждены к фактическому банкротству. Не надо иллюзий: в этом случае потребители получат вместо перенесенного отдыха или денег, потраченных на тур, лишь незначительные суммы по страховым гарантиям. Ориентировочно, без отдыха и денег останутся не менее 1,7 миллионов российских граждан – если законопроект будет принят в «новом» виде, исключающем туроператоров по выезду. Если помнить, что именно игроки в сфере выезда одновременно являются сегодня и крупнейшими игроками во внутреннем туризме, это больно и непоправимо ударит и по внутрироссийскому рынку», - подчеркивает Майя Ломидзе, исполнительный директор АТОР.

          «Отрасль надеется на здравый смысл регулятора отрасли и Госдумы. Вряд ли кому-то в тяжелой экономической ситуации нужно, чтобы дополнительный ущерб был нанесен более чем полутора миллионам ни в чем не повинных российских граждан, которые всего лишь хотели отдохнуть. А теперь, если проект примут в таком виде, они останутся без отдыха и без денег», - резюмирует один из руководителей туроператорских компаний, пожелавший остаться неназванным.

          Темы: Туризм
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