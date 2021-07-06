Привитые «Спутником» россияне могут отдыхать в Португалии без ПЦР-тестов

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Российские туристы, привитые «Спутником V», будут освобождены от сдачи ПЦР-теста по прилете на архипелаг Мадейра (острова Мадейра и Порту-Санту). Информация об этом содержится на официальном сайте туристического управления региона.
Как сообщает АТОР, власти автономного региона Португалии архипелага Мадейра одобрили вакцины, которые еще не получили такой статус в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA). В числе разрешенных вакцин значится и российский «Спутник V», сообщается на официальном сайте туристического управления Мадейры.
Вакцинированным и переболевшим туристам (справка о перенесенном COVID-19, выданная минимум за 180 дней до поездки) теперь разрешен въезд на Мадейру без предоставления ПЦР-теста. Напомним, на обоих островах архипелага – Мадейре и Порту-Санту открыт Зеленый коридор для российских туристов.
Однако, для российских туристов это пока не актуально, поскольку прилететь на Мадейру они могут только через третьи страны, где может потребоваться ПЦР-тест. Между тем послабление для вакцинированных туристов будет являться большим плюсом в случае организации чартерной или регулярной перевозки на Мадейру.
Напомним, авиасообщение с Португалией возобновлено, но Лиссабон, как и все португальские регионы, кроме Мадейры, не принимают туристов из России.
Прилететь на Мадейру можно по открытой шенгенской визе через страны, которые позволяют такие перелеты. Посольство страны в конце июня возобновило выдачу шенгенских виз. Полет через континентальную Португалию пока что временно остается невозможным, подчеркнули в Институте туризма Португалии в Москве.
Все остальные условия въезда для иностранных туристов, в том числе для россиян остаются прежними. Перед поездкой необходимо заполнить эпидемиологическую анкету регионального управления здравоохранения, после прибытия в аэропорт Мадейры пройти процедуру автоматического измерения температуры, а также невакцинированные туристы должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета. Подробно об условиях въезда читайте тут.