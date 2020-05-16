Попасть в Испанию можно только через пять аэропортов

Министерство транспорта Испании перечислило морские порты и аэропорты, которые в ближайшее время будут единственными пунктами въезда в страну. Ограничения связаны с пандемией коронавируса и пока введены на срок с 16 по 24 мая, но затем могут быть продлены.
Итак, согласно распоряжению Минтранса, опубликованному в Официальном государственном вестнике (BOE), попасть в Испанию можно только через аэропорты Барселоны, Мадрида, Гран-Канарии, Малаги, Пальмы-де-Майорка.
Кроме того, открыты порты в Барселоне, Бильбао, Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Малаге, Пальме-де-Майорка, Тенерифе, Валенсии и Виго.
В ведомстве подчеркивают, что этот список может корректироваться по мере изменения эпидемиологической ситуации в регионах.Темы: Туризм Мадрид Барселона Малага Пальма де Майорка Лас Пальмас де Гран Канария