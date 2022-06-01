Панама пытается «отжать» туристов у Барселоны

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Молодой и дерзкий мэр панамской столицы Майер Мисрачи задумал переманить туристов, против которых выступили жители Барселоны.
Напомним, на днях в Барселоне прошла акция протеста против массового туризма. Её участники прошлись по городу с антитуристическими кричалками, облили водой посетителей кафе и заставили их покинуть террасу.
В Панаме не стали упускать такой шанс и пообещали оплатить перелёт и проживание «пострадавшим» туристам, чтобы они смогли оценить латиноамериканское гостеприимство.