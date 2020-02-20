Отмена выставки мобильных технологий помешала отелям Барселоны взвинтить цены

На следующей неделе цены в четырёх- и пятизвездочных отелях Барселоны будут примерно в 13 раз ниже, чем в этот же период в прошлом году, когда в городе проходила выставка мобильных технологий Mobile World Congress (MWC).
Например, знаменитый отель W Barcelona с 25 по 28 февраля 2019 года установил тариф в 10674 евро за номер. А в этом году тот же номер обойдётся в 794 евро. А в Eurostars Grand Marina в прошлом году номер стоил 6691 евро, а сейчас — 491 евро.
После новостей о том, что выставка отменяется, в отелях Барселоны начали массово отменять брони. Чтобы минимизировать негативные последствия, была организована акция Barcelona Opportunity Week, в рамках которой с 21 февраля по 1 марта можно получить скидку в отелях, туристических апартаментах, магазинах, ресторанах. Пока к акции присоединились 150 заведений и компаний.Темы: Туризм Барселона