Октябрьский турпоток в Испанию вырос почти на 40%

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Согласно данным, опубликованным в четверг Национальным институтом статистики (INE), Испанию посетили более 24,8 миллиона иностранных туристов за первые десять месяцев года, что на 39,3% больше, чем за тот же период 2020 года.
Расходы иностранных туристов, посетивших Испанию в первые десять месяцев, выросли на 47,9% по сравнению с тем же периодом 2020 года, достигнув 27,526 млрд евро.
Больше всего туристов отправляет в Испанию Франция (около 4,8 миллиона и рост на 30,8%), Германия (более 4,3 миллиона и рост на 93,2%) и Соединенное Королевство (почти 3,3 миллиона туристов, на 11% больше).