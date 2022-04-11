Названы самые популярные среди европейских туристов испанские города

Последние новости Испании на русском языке
Европейские туристы, которые решили провести эту Страстную неделю в Испании, чаще всего останавливаются свой выбор на Барселоне, Малаге, Аликанте и Пальме-де-Майорка. Таковы результаты исследования, проведённого поисковиком Jetcost.
Барселона — самый популярный испанский город среди европейцев, особенно французов, итальянцев и португальцев. А вот британцы предпочитают бронировать отдых в Аликанте. Немцы обычно выбирают Майорку. А голландцы — Малагу.
Вообще Испания стала лидером среди весенних отпускных направлений в Европе. Специалисты объясняют это традиционными факторами, такими, как привлекательный климат. А также большой долей вакцинированного населения.