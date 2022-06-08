МВД Испании примет меры для борьбы с очередями в аэропортах

Министерство внутренних дел Испании хочет дополнительно направить в аэропорты королевства около 500 сотрудников правоохранительных органов для избежания очередей при прохождении паспортного контроля.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету La Vanguardia, усиление будет задействовано после 20 июня в ключевых воздушных гаванях королевства. Более половины из 500 стражей порядка будут направлены в международные аэропорты Мадрида и Барселоны.

Ранее испанская авиакомпания Iberia заявила, что с начала марта около 15 тыс. человек опоздали на свои рейсы из-за беспорядочной ситуации с контролем в мадридском аэропорту. В свою очередь, как передавало агентство EFE, в МВД Испании отрицают оценки авиаперевозчика. "За последние месяцы национальная полиция не зарегистрировала на одной жалобы из-за потери рейса, что противоречит некоторым утверждениям", - отметили в ведомстве.