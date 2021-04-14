Между Цюрихом и Барселоной собираются запустить ночной поезд

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Ночные поезда между Цюрихом и Барселоной начнут курсировать с декабря 2024 года.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Lonely Planet, речь идет о сети маршрутов, которые свяжут города по всей Европе. Сначала будет запущен новый ночной поезд, соединяющий Прагу, Дрезден, Берлин, Амстердам и Брюссель. Это произойдет уже в 2022 году.
Поезд будет отправляться ранним вечером из Праги через Дрезден, Берлин и Амстердам в Брюссель, прибытие куда запланировано утром. Пассажирам предоставят сидячие места и купе, бесплатный доступ в Интернет, завтрак, кофе и другие услуги.
Запуск маршрута станет частью запланированного расширения европейской сети ночных поездов. Государственные железные дороги Германии, Австрии, Франции и Швейцарии уже объявили о партнерстве с инвестиционным фондом для возрождения таких перевозок.
Всего четыре года назад немецкая государственная железная дорога Deutsche Bahn продала все свои спальные вагоны, объявив их нерентабельными из-за низкого пассажиропотока. Но изменение климата и пандемия COVID-19 повлияли на то, как путешественники добираются до пункта назначения.
Ожидается, что в ближайшие четыре года будут запущены еще пять маршрутов. К декабрю 2021 года новое ночное сообщение появится между Веной и Парижем через Мюнхен, а также между Цюрихом и Амстердамом. Поезда, соединяющие Цюрих и Рим, будут курсировать с декабря 2022 года. В декабре 2023 года появится еще один маршрут Вена — Париж, который пройдет через Берлин и Брюссель. Ночные поезда между Цюрихом и Барселоной начнут курсировать с декабря 2024 года.