Уже с этого лета курение на пляжах Барселоны будет полностью запрещено. Об этом говорится в сообщении мэрии.

Власти уточняют, что с лета 2022 года курить нельзя будет на всех десяти пляжах каталонской столицы в течение круглого года. Это поможет создать здоровую среду для граждан, сократить вредные отходы и улучить экологическую ситуацию в целом, уверены в мэрии.

Как ранее сообщала noticia.ru, в 2021 году власти Барселоны уже частично вводили запрет на курение. Тогда в эксперименте участвовали четыре пляжа. И запрет распространялся только на купальный сезон.

Экологи говорят, что за год в море попадает около пяти миллиардов окурков. А, по данным медиков, в каталонской столице ежегодно регистрируется 2 200 смертей, связанных с употреблением табака.