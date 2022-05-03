Ковидные ограничения на въезд в Испанию продлили до 15 мая

Испания продлила до 15 мая действующие ковидные ограничения на въезд для граждан ЕС и третьих стран, сообщает АТОР в своем Телеграм-канале.

Туристы, в том числе из России, могут въехать в государство только при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 препаратом, одобренным ЕМА или ВОЗ. Прививка должна быть сделана не более 270 дней назад. Также можно предъявить справку о выздоровлении от коронавируса.

Прямых рейсов из России нет. Добраться можно самолетами иностранных авиакомпаний с пересадкой в Стамбуле, Афинах, Дубае, Абу-Даби, Дохе.

В АТОР утверждают: не исключено, что после 15 мая Испания наконец-то откроется для туристов. "Ранее решения об ограничениях принимались на месяц, а сейчас – всего на 2 недели", – отмечают эксперты.