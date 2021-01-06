Испанский паспорт — один из самых ценных в мире

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Швейцарская компания Henley&Partners составила свежий рейтинг привлекательности паспортов. Аналитики основывались на возможностях безвизового передвижения обладателя паспорта той или иной страны. В этом году Испания заняла четвертое место, разделив его с Италией, Финляндией и Люксембургом. Испанский паспорт позволяет попасть без визы в 188 стран.
На первом месте в этом году снова оказалась Япония, гражданам которой открыт пусть в 191 страну. На второй строчке рейтинга — Сингапур (190 доступных стран). Третье место поделили Южная Корея и Германия (189 стран).
Россиянам без визы можно попасть в 116 стран (50 место в рейтинге). Украинцам — в 130 (41 место). Белорусам — в 75 стран (70 место). Молдаванам — в 120 стран (47 место).
Стоит отметить, что в этот раз Испания продвинулась с пятого на четвёртое место по сравнению с рейтингом паспортов прошлого года (на одну доступную страну стало больше).