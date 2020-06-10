Испания вновь признана страной с лучшими пляжами

Испания в этом году опять сохранила лидерство в мировом рейтинге стран с лучшими пляжами. 589 пляжей получили «голубые флаги» — знак качества, присуждаемый с 1987 года Федерацией по образованию в области окружающей среды. «Голубой флаг» вручают пляжам и причалам, которые соответствуют определённым критериям, включая санитарные и гигиенические условия, безопасность, доступность и наличие спасательной службы. Испания на протяжении десятилетий удерживает мировое первенство по числу этих наград.
В этом году Испании достались 688 флагов. Из них 589 — пляжам, 94 — портам и 5 — туристическим паромам. По сравнению с прошлым годом увеличилось число качественных пляжей (на 23 флага больше) и немного уменьшилось число награждённых портов (на 4 меньше).
Больше всего отличных пляжей в Валенсии. Их также много в Андалусии, Каталонии и Галисии.
Список всех пляжей (не только испанских) доступен на сайте федерации. Там же можно скачать приложение для удобного поиска ближайшего «голубого флага».Темы: Туризм