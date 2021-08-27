Испания — направление номер один для британских туристов

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В 2021 году Испания стала главным туристическим направлением для британцев. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого Corona Test Centre — организацией, которая занимается тестами на коронавирус в клиниках Великобритании.
В топ-5 также вошли США, Италия, Мексика и Франция. А далее следуют Греция, Мальдивы, Турция, Таиланд, Мальта.
Испания так популярна среди британских туристов из-за географической близости и идеального сочетания цены и качества. В исследовании приводится средняя цена ночи в отеле (61,18 евро) и стоимость одного пива (2,51 евро).