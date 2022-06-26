Гидам в Барселоне запретили использовать микрофоны и громкоговорители

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на 20minutos, городской совет утвердил постановление, запрещающее экскурсии в Старом городе для групп численностью более 15 участников. В остальных частях города лимит для осмотра достопримечательностей — компания из 30 туристов. Помимо этого, гиды теперь не могут использовать микрофоны и громкоговорители.

Член городского совета Жорди Рабасса заявил, что контроль за выполнением требований будут осуществлять "гражданские агенты" и правоохранительные органы. Штраф за неисполнение предписаний может достигать 1,5 тысячи евро, при повторном нарушении сумма будет удвоена.

По данным газеты Mundo, постановление может вступить в силу в конце июля.