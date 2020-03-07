Этот февраль в Испании стал самым сухим и тёплым за последние 55 лет

Февраль-2020 в Испании стал самым сухим и тёплым с 1965 года, отмечают в Государственном метеорологическом агентстве AEMET.
Средняя температура воздуха составляла 11,5 градуса, а это на 5 градуса выше, чем обычно. Иногда столбики термометров поднимались до 17 градусов и выше. В зависимости от региона ситуация менялась. Например, на Балеарских и Канарских островах февраль выдался чрезвычайно тёплым, говорят синоптики.
Кроме того, минувший месяц стал аномально сухим. Так, в Испании в среднем выпало 9 литров осадков на квадратный метр. А норма составляет 53 литра.
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