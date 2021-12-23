Барселона вложит более 44 млн евро в обновление бульвара Рамбла

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Власти Барселоны дали зелёный свет началу работ по обновлению знаменитого бульвара Рамбла, которые начнутся в наступающем году.
Проект подготовлен компанией Km-Zero и предполагает бюджет в раммере 44,5 миллиона евро. Реализовывать его будут по частям. Начнут с участка, примыкающего к набережной и памятнику Колумбу.
У обновлённой Рамблы будет по одной полосе движения с каждой стороны, а центральная часть будет расширена. Часть киосков будет ликвидирована, а часть — перемещена. Тротуарное покрытие будет простираться по всему бульвару — от фасада до фасада. Будут улучшены — углублены и расширены — клумбы для деревьев.