«Аэрофлот» ужесточает требования для пассажиров

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Авиакомпания "Аэрофлот" усилила контроль за ношением медицинских масок на борту самолета, говорится в сообщении компании. Пассажиры, которые отказываются надевать маску, не будут допущены к полету.
"В связи со сложной эпидемиологической обстановкой "Аэрофлот" усиливает контроль за соблюдением масочного режима на борту, - отметили в компании. - Строгое исполнение требований по использованию средств индивидуальной защиты является важным условием допуска пассажиров к полету. Авиакомпания придерживается жесткой позиции в отношении нарушителей. Пассажиры, которые по любым причинам отказываются надлежащим образом использовать средства индивидуальной защиты, не допускаются к полету". Сообщение авиакомпании приводит ТАСС.
В компании напомнили, что пассажиры обязаны носить маску на протяжении всего полета, а также во время посадки. Снять маску можно только во время приема пищи. Также в компании акцентировали внимание на то, что маска должна полностью закрывать нос и рот.
"Пассажиры, ношение маски для которых невозможно по медицинским показаниям или иным причинам, в соответствии с требованием действующего законодательства не могут быть допущены к полету", - сообщили в "Аэрофлоте".
Ранее испанское Государственное агентство по авиационной безопасности (Aesa) включило в оперативное руководство для пассажиров и персонала новое правило в связи с распространением Covid-19. Представители авиакомпании перед посадкой должны напомнить пассажирам о необходимости использовать маски. Причём их должно хватить на весь перелёт. В том случае, если у пассажира нет с собой масок (или их мало), он должен будет купить их на месте. Без масок в самолёт не пускают.