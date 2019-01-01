21 мая
16:48Туризм
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон выразил надежду на возобновление этим летом общеевропейского туристического сезона. Об этом он заявил в четверг в интервью французскому телеканалу BFM.
11:05Туризм
Авиаперевозчики обратились к российским властям с просьбой отменить требование о заполнении салонов не более чем на 50%.
20 мая
15:28Туризм
Европейский транспорт больше других отраслей экономики страдает от ограничений на путешествия. Ожидается, что до конца года воздушные перевозчики потеряют 82 миллиарда евро доходов и 6-7 миллионов рабочих мест.
19 мая
16:17Культура
Крупнейшие музеи Мадрида будут закрыты по крайней мере до конца мая, несмотря на то, что им разрешено работать на треть от их обычной проходимости.
15:55Туризм
Власти Малаги оплатят трёхдневное пребывание в местных отелях 25 тыс. медицинских работников со всей Испании.
14:45Туризм
По статистике испанского портала Reclamador, 57,78% пассажиров, которые не смогли улететь по вине авиакомпании, предпочитают, чтобы им вернули деньги за билеты. Часто взамен предлагают ваучеры на перелёты и бонусы. При этом 37,62% хотят сами выбирать между деньгами и ваучером. И только 3% согласны на обмен.
13:02Туризм
Испания может начать принимать иностранных туристов в конце июня, когда и сами испанцы смогут свободно передвигаться по своей стране, заявил в интервью телеканалу TVE министр транспорта Хосе Луис Абалос.
17 мая
18:56Туризм
Член Еврокомиссии по транспорту Адина-Иоана Вэлян заявила CNN, что в этом году туристы, которые решаться отдохнуть в Европе, будут путешествовать на свой страх и риск.
11:38Туризм
Если будет принят новый законопроект о «туристических ваучерах», без отдыха и денег могут остаться не меньше 1,7 млн российских туристов.
16 мая
10:22Туризм
Крупные туроператоры начали аннулировать туры по всем зарубежным направлениям с вылетами в июне из-за полной неопределенности с датами снятия ограничений как в России, так и за рубежом.