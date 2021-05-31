Зидан сформулировал свои претензии к руководству «Реала»

"Я ухожу, но я не устал тренировать. В мае 2018 года я ушел, потому что после двух с половиной лет с множеством побед и трофеев я чувствовал, что команде нужен новый подход, чтобы оставаться на высочайшем уровне. Сейчас ситуация другая, я ухожу, потому что чувствую, что клуб больше не верит в меня, нет поддержки для построения чего-то в среднесрочной или долгосрочной перспективе, в этом я нуждался. Я разбираюсь в футболе и знаю требования такого клуба, как "Реал". Я знаю, что когда ты не выигрываешь, ты должен уйти. Но при этом была забыта очень важная вещь, все, что я создавал изо дня в день, было забыто, все, что я привнес в отношения с игроками, со 150 людьми, которые работают с командой и рядом с ней", - цитирует Зидана As.

Экс-тренер "Реала" также высказался о своих отношениях с президентом клуба Флорентино Пересом в последние месяцы работы. "Я хочу, чтобы мы уважали то, чего мы вместе достигли. Мне бы хотелось, чтобы мои отношения с клубом и президентом (Флорентино Пересом) в последние несколько месяцев немного отличались от того, что было с другими тренерами. Я не просил о привилегиях, просто немного помнить (о достигнутом). Сейчас тренер живет в большом клубе два сезона, может немного больше. Чтобы это длилось дольше, необходимы человеческие отношения, они важнее денег, важнее славы, важнее всего. Их нужно лелеять. Вот почему мне было обидно, когда я прочитал в СМИ после поражения, что меня уволят, если я не выиграю следующую игру. Это задело меня и всю команду, потому что эти преднамеренно просочившиеся сообщения в прессу негативно повлияли на команду, они породили сомнения и недопонимание. К счастью, у меня есть эти удивительные парни, которые были со мной до смерти. Когда дела пошли плохо, они спасли меня великолепными победами", - заявил Зидан.

"Конечно, я не лучший тренер в мире, но я могу дать каждому, будь то игрок, член тренерского штаба или любой сотрудник, силу и уверенность, которые им необходимы в их работе. Я прекрасно знаю, что нужно команде", - сказал экс-тренер "Реала".

Источник: РИА Новости