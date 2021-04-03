Жерар Пике рассказал об одном из самых обидных поражений «Барселоны»

Защитник ФК «Барселона» Жерар Пике в интервью испанскому телеканалу TV3 для программы Nexes рассказ о том, как он справляется с поражениями и как воспринимает победы.

«Победа — это достижение чего-то: спортивная победа, триумф в личной жизни. Это может стоить вам много, а может и немного. Вы учитесь по мере собственного роста. В детстве вас учат соревноваться и получать удовольствие. Это баланс между победой и счастьем. Мой отец не заставлял меня зацикливаться на победе. Если брать футбол, то он никогда не говорил мне, что я должен добиваться больших высот или что я обязательно должен побеждать. Он требовал, но победа не была приоритетом. Нас учат уважать друг друга с детства, но потом нужно применять это на практике. Вы должны быть джентльменом, независимо от результата — выигрываете или проигрываете», - заявил футболист.

Он признался, что «Барселоны» были «болезненные поражения». «Одно из самых обидных — от «Ливерпуля». Это сложно. Иногда вы не готовы. В общем, в жизни вы больше теряете, чем выигрываете. Поражение — это тоже часть жизни», — добавил Пике.

Пике также высказался на тему пандемии коронавируса, которая вынудила власти Испании надолго закрыть стадионы для болельщиков. «Для нас жизненно важно, чтобы были зрители. Ты играешь ради них. Мы играем для людей. Иногда без зрителей чувствуешь себя как на тренировке», - признался Пике.