Возмущенные футболисты «Валенсии» ушли с поля во время матча

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Игроки футбольного клуба «Валенсия» в полном составе покинули поле прямо во время матча в знак протеста против расистских высказываний в адрес своего одноклубника.
Как сообщает ТАСС, футболисты покинули поле в первом тайме гостевого матча 29-го тура чемпионата страны с "Кадисом" из-за расистских оскорблений в адрес игрока Муктара Диакаби. Встреча была остановлена на 30-й минуте при счете 1:1. Диакаби отказался продолжить игру и покинул поле после того, как услышал оскорбление со стороны полузащитника "Кадиса" Хуана Калы. Позднее Диакаби поддержали его партнеры по команде и покинули поле. Позже Диакаби попросил товарищей по команде вернуться на поле для борьбы. Матч продолжился и завершился победой "Кадиса" со счетом 2:1.
РИА Новости отмечает, что арбитры проинформировали футболистов "Валенсии" о возможном наказании после того, как они покинули поле. "Судья сообщил игрокам о возможных последствиях в случае, если они не вернутся. Футболисты, вынужденные играть под угрозой наказания после расистских оскорблений и желтой карточки Диакаби, решают возобновить игру", - сообщается в заявлении клуба.
"Валенсия" подчеркнула, что выступает против расизма и полностью поддерживает Диакаби. "То, что произошло сегодня, больше никогда не должно повториться в футболе. Мы проиграли сегодня не матч, сегодня утеряны уважение и дух футбола и спорта", - говорится в заявлении.