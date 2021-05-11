В Испании назревает допинговый скандал

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В Испании полиция раскрыла лабораторию, которая занималась изготовлением и распространением допинговых препаратов. Задержаны 20 человек, изъяты 3 млн доз.
Речь идет о препаратах, повышающих производительность спортсменов, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Cycling Weekly. Кроме того, найдены 65 килограммов ингредиентов, из которых можно изготовить еще 38 миллионов доз. Лаборатория могла производить до одной тонны препаратов в год стоимостью в несколько миллионов евро. Это уже третий случай ареста крупных оптовых продавцов допинга в Испании в этом году.