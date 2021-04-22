Президент «Реала» намекнул на виновника развала Суперлиги

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Основатель Суперлиги и президент «Реала» Флорентино Перес нашел виноватого в развале проекта – им стал один из манчестерских клубов.
Какой именно, Перес не уточнил, лишь заявил, что владельцы этого «Манчестера» начали агитационную кампанию, манипулируя тем, что лигу собираются закрыть, а клубы-учредители не будут вознаграждены, сообщает Eurosport.
Владелец «Манчестер Юнайтед» Джоэл Глейзер входил в состав руководителей Суперлиги вместе с Пересом и Андреа Аньелли из «Ювентуса». Глейзер был назначен на пост заместителя председателя – вряд ли он вывел бы «Юнайтед» из в перспективе самой зарабатывающей лиги мира, в которой находится на руководящей должности.
В то же время «Манчестер Сити» первым из 12 клубов объявил о выходе из Суперлиги, тем самым, как выразился Перес, «начал заражать других».
После развала Суперлиги стало известно, что «Манчестер Юнайтед» покидает председатель правления Эд Вудворд. В клубе не стали бы увольнять работающего восемь лет руководителя просто так – Вудворда явно убрали из-за решения вступить в Суперлигу. Если бы «МЮ» стал инициатором выхода, такого кадрового решения не произошло.
Мнение тренеров тоже имеет значение – Хосеп Гвардиола был максимально резок в высказываниях о Суперлиге.