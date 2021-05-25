Почему ни один футболист «Реала» не попал в состав сборной Испании?

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Впервые в истории в состав сборной Испании по футболу не попал ни один игрок мадридского «Реала». И главный тренер сборной Испании Луис Энрике объяснил, почему так получилось.
Основной вопрос, которым задавались спортивные эксперты, касался отсутствия капитана «Реала» Серхио Рамоса в составе сборной. Но Луис Энрике объяснил свое решение очень просто: «Он не может выступать на нормальном уровне с января. Я говорил с ним вчера вечером. Это решение далось очень тяжело, я надеюсь, что Серхио вернется на прежний уровень».
Итак, в заявку вошли следующие футболисты: вратари Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Англия), Унай Симон ("Атлетик"), Роберт Санчес ("Брайтон", Англия); защитники Хосе Гайя ("Валенсия"), Жорди Альба ("Барселона"), Пау Торрес ("Вильярреал"), Эмерик Ляпорт, Эрик Гарсия (оба - "Манчестер Сити", Англия), Диего Льоренте ("Вильярреал"), Сесар Аспиликуэта ("Челси", Англия), Маркос Льоренте ("Атлетико"); полузащитники Серхио Бускетс ("Барселона"), Родри ("Манчестер Сити", Англия), Педри ("Барселона"), Тиаго Алькантара ("Ливерпуль", Англия), Коке ("Атлетико"), Фабиан Руис ("Наполи", Италия); нападающие - Дани Ольмо ("Лейпциг", Германия), Микель Ойярсабаль ("Реал Сосьедад"), Альваро Мората ("Ювентус", Италия), Жерар Морено ("Вильярреал"), Ферран Торрес ("Манчестер Сити", Англия), Адама Траоре ("Вулверхэмптон", Англия), Пабло Сарабия (ПСЖ, Франция).