Пике пересел на электровелосипед

На последний матч, проходивший на стадионе «Камп Ноу», защитник «Барселоны» Жерар Пике приехал на велосипеде. Правда, необычном.
Пике купил себе электрический велосипед Greyp G12S за 10 тысяч евро. Он способен разгоняться до 70 километров в час. Кстати, такой же велик есть у Лионеля Месси. А недавно эту модель приобрёл и полузащитник Сеск Фабрегас.
«Даже футболисты понимают, что элетровелосипеды гораздо удобнее для перемещения по городу, так как избавляют от проблем с пробками и парковой», - отмечают испанские журналисты.Темы: Спорт