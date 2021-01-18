Месси получил первую красную карточку за всю карьеру в «Барселоне

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Матч «Барселоны» против «Атлетика» ознаменовался удалением Лионеля Месси. Это произошло впервые за всю карьеру аргентинца в каталонском клубе.
«Барселона» упустила первый трофей при Роналде Кумане, хотя дважды вела в счете, но этот матч мы наверняка запомним не из-за результата (все же трофеи «Барса» упускает регулярно), а благодаря моменту на 119-й минуте, сообщает Sports.ru. Месси ударил рукой в затылок форварда «Атлетика» Асьера Вильялибре.
Игроки «Атлетика» часто пытались выводить футболистов «Барсы» из себя. И в результате поддался именно Месси. При этом он ударил по голове Вильялибре уже после того, как отдал хорошую передачу на левый край – теоретически в этой атаке «Барса» еще могла сравнять счет, и тогда бы у судей были все основания с помощью ВАР отменить гол, зафиксировав фол на более ранней стадии атаки.
Для Месси это первое в жизни удаление в составе «Барселоны» – в 753-м матче за клуб.