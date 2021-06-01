Карло Анчелотти вернулся в «Реал» на пост главного тренера

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Итальянский тренер Карло Анчелотти во второй раз в карьере возглавил мадридский "Реал", сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.
На посту главного тренера "Реала" Анчелотти сменил Зинедина Зидана, покинувшего клуб 27 мая. Контракт с 61-летним специалистом рассчитан на три сезона.
Анчелотти с декабря 2019 года возглавлял ливерпульский "Эвертон". Под его руководством клуб занял десятое место в чемпионате Англии в сезоне-2020/21.
Ранее Анчелотти уже тренировал "Реал" с 2013 по 2015 год. Вместе с мадридским клубом он выиграл Лигу чемпионов, Кубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Также итальянский специалист работал с "Ювентусом", "Миланом", "Челси", "Пари Сен-Жермен", "Баварией", "Наполи" и другими клубами.
"Реал" в завершившемся чемпионате Испании стал вторым.
Источник: РИА Новости