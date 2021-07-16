Испанский журналист требовал 10 млн евро за уничтожение скандальной записи 

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Журналист Хосе Антонио Абеллан в 2011 году пытался получить 10 миллионов евро от мадридского "Реала" за уничтожение аудиозаписей, на которых президент клуба Флорентино Перес нелестно отзывается о футболистах команды, сообщает Ondacero.
По информации издания, на которое ссылается РИА Новости, Абеллан встречался с тогдашним вице-президентом "Реала" Эдуардо Фернанесом де Бласом в одном из ресторанов Мадрида и хотел получить 10 млн евро за удаление аудиозаписей. Абеллан получил отказ и много лет безуспешно пытался продать аудиозаписи испанским СМИ.
Во вторник издание El Confidencial опубликовало аудиозапись, на которой Перес критикует бывших футболистов мадридского клуба и сборной Испании Икера Касильяса и Рауля. В среду появилась еще одна компрометирующая президента "Реала" аудиозапись, на которой он резко высказывается о бывшем футболисте команды Криштиану Роналду и экс-тренере "Королевского клуба" Жозе Моуринью.
Накануне стало известно, что Флорентино Перес передал юристам документы для подачи иска в суд против Абельяна и издания El Confidencial.
Как сообщалось ранее, Перес сказал о Роналду так: "Он сумасшедший. Этот парень идиот, больной человек. Вы думаете, что этот парень нормальный, но он ненормальный, иначе он бы не делал все то, что делает".