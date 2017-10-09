Испанские СМИ заговорили о расставании Шакиры и Пике

В окружении Шакиры ходят слухи о том, что певица съехала из семейного гнезда, которое она несколько лет делила с футболистом Жераром Пике и двумя их детьми, пишут блогеры издания 20 Minutos. Разногласия между двумя звездами в последние месяцы особенно усугубились. Гости, присутствовавшие на свадьбе коллеги Пике по клубу "Барселона" Лионеля Месси, рассказали, что во время прошедшей в Аргентине церемонии певица и футболист ссорились, не стесняясь посторонних.