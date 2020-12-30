Гран При «Формулы-1» в 2021 году пройдёт в Барселоне

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Власти Каталонии официально одобрили проведение гонки Гран При «Формулы-1» в 2021 году в Барселоне.
Как сообщает портал Motorsport, в официальном заявлении говорится: «Правительство поручило [управляющей трассой] компании Circuits de Catalunya SL подписать соглашение с Formula One World Championship Limited и продлить контракт на проведение Гран При Испании в 2021 году.
Подписание гарантирует проведение 31-го подряд этапа на трассе «Барселона-Каталунья» в Монтмело».
Впервые Формула 1 провела этап на автодроме близ столицы Каталонии в 1991 году. В минувшем сезоне этап пришлось перенести с мая на август и провести при пустых трибунах. Победу, лидируя от старта до финиша, одержал Льюис Хэмилтон.
В 2021-м участники чемпионата приедут в Барселону 1-3 марта для единственной сессии предсезонных тестов, а Гран При Испании пройдет на «Каталунье» 7-9 мая.