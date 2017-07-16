Гарбин Мугуруса выиграла Уимблдон

Испанская теннисистка Гарбин Мугуруса выиграла свой первый Уимблдон, третий турнир Большого Шлема в сезоне, обыграв в финале американку Винус Уильямс. Матч, который длился 1 час и 16 минут, завершился со счетом 7:5, 6:0.
Благодаря этой победе Мугуруса поднимается с 15-го на четвертое место в рейтинге WTA и приближается к своему лучшему месту в карьере. В 2016 году после победы на Ролан Гаррос над Сиреной Уильямс Гарбин поднялась на вторую строчку. За весь Уимблдон испанка проиграла только один сет: в 1/8 финала против немки Анжелики Кербер.
В финале 23-летняя Гарбин записала на свой счет один эйс, четыре брейка, две ошибки на подаче и 11 невынужденных ошибок. 37-летняя Винус сделала три подачи навылет, пять двойных ошибок и 25 невынужденных. В личных встречах ведет американка со счетом 3:2.Темы: Спорт