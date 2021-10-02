Футбольный клуб «Барселона» несёт колоссальные убытки 

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Убытки испанского футбольного клуба "Барселона" за минувший финансовый год составили 481 млн евро. Об этом говорится в отчете, опубликованном на официальном сайте клуба.
Операционные доходы клуба составили 631 млн евро, что меньше 828 млн, заложенных в бюджете, сообщает ТАСС. Показатель за прошлый год составил 855 млн. Операционные расходы увеличились на 19% по сравнению с прошлым сезоном, с 955 млн до 1,136 млрд, что стало рекордным показателем за всю историю "Барселоны". Чистый долг на 30 июня 2021 года составил 680 млн. Операционные доходы в бюджете на сезон-2021/22 - 765 млн, расходы запланированы на уровне 784 млн при значительном сокращении фонда заработной платы.
В сезоне-2020/21 "Барселона" заняла третье место в турнирной таблице чемпионата страны, стала победителем Кубка Испании, в Лиге чемпионов дошла до 1/8 финала, где уступила в двухматчевом противостоянии французскому ПСЖ. Минувшим летом команду покинул аргентинский нападающий Лионель Месси, перешедший в ПСЖ в августе в качестве свободного агента.