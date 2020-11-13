«Барселона» хочет заработать 200 млн евро в Голливуде

Футбольный клуб «Барселона» вступил в переговоры с кинокомпаниями из Голливуда.
Руководство клуба планирует заработать около 200 млн евро на «каком-нибудь проекте» и совместном бизнесе с американскими студиями. Об этом сообщил журналист Сике Родригес. По его информации, речь идёт об уникальной коллаборации. Ни один спортивный клуб ещё не продвигал свой бренд на таком уровне.
Если всё получится, «Барсе» как раз хватит денег, чтобы компенсировать 191 млн евро. Именно на эту сумму клубу сейчас необходимо снизить расходы. В конце ноября пресс-служба «Барселоны» заявила о переговорах с футболистами о снижении зарплат.
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